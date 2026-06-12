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Müsavat Dervişoğlu'ndan beyaz et üreticisi şirketlere kayyım atanmasına tepki: 'Çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz'

Müsavat Dervişoğlu'ndan beyaz et üreticisi şirketlere kayyım atanmasına tepki: 'Çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz'

12.06.2026 13:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu'ndan beyaz et üreticisi şirketlere kayyım atanmasına tepki: 'Çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atanmasına ilişkin iktidara tepki göstererek "Mülkiyet hakkını çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Mülkiyet hakkını çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Vatandaş uygun fiyata beyaz et alabilsin diye atılması gereken adımlar vardı. Hepsini sıraladık. Kulak asmadınız. Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Ve bugün, 'Mülkiyet Hakkı'nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil."

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalara, "haksız fiyat artışlarına neden oldukları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, aralarında Banvit, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’in de olduğu 13 firmaya kayyum atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında, "milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi" amacıyla 13 şirkete denetim kayyımı atandığını, "serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği" değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını açıkladı.

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