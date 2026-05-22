Dervişoğlu'ndan CHP'ye destek ziyareti... Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Erdoğan'ın iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

'Mutlak butlan' kararı gündemi ile bir araya gelen liderler, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DERVİŞOĞLU'NA PARTİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlk olarak söz alan Özgür Özel, şunları söyledi

"İçinde bulunduğumuz süreci en yakından istişare ettiğimiz liderlerden bir tanesi, aramızda ağabey kardeş hukukumuz olan sayın Müsavat Dervişoğlu, kıymetli heyeti ile birlikte bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Dün, dünya siyasetinde olmayak bir müdahale, ülkenin ana muhalefet partisine ve önümüzdeki seçimler için iktidar partisinin yenemeyeceğini düşündüğü bir muhalefet partisine Türkiye'nin kurucu partisine karşı girişilen bu haksız, hukuksuz operasyona ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren, yaptığı açıklamalar ile meselenin bir parti meselesi olmadığını hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zeminini ortadan kaldıran iktidarın istediği partinin başında kimin olmasına karar verdirecek imkanı kendisine yargı gücüyle elde etmeye çalışanlara en net tavrı sergileyen sayın Dervişoğlu'na hem şahsım hem de partimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum."

"CHP'YE KAYYUM ATAMAK GARABETTİR"

Dervişoğlu ise şöyle konuştu:

"Bundan önceki ziyaretimi de CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan kararı çıkma ihtimali üzerine yapmıştım. O zaman böyle bir karar çıkarsa şayet nasıl davranacağımı da ifade etmiştim. Yapılan bütün bu uygulamaların sadece CHP'ye değil demokrasiye ve bütün partilere yapılmış darbe girişimi olduğu kanaatini taşıyorum. 100 yıllık bir siyasi partiye hem de böyle bir kararla vasi tayin etmek bir anlamı ile kayyum atamak neresinden bakarsanız bakınız bir garabettir.

Ben nasıl bir tavır bekleniyordu doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Böylesine hukuksuz bir uygulamanın olduğu yerde bütün bir ömrü demokrasiye adamış bir insandan başka bir şey beklenmemeli. Bu değerlendirme içerisinde ben öncelikle sayın genel başkana böylesine kritik bir süreçte göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum."

"KİMLERDEN KAYNAKLI OLDUĞUNU TESPİT ETMİŞ OLURUZ"

Dervişoğlu ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli ile görüşeceğine dair gündeme yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eğer böylesine bir kritik süreçte ilk planlanmış ziyaret sayın Cumhurbaşkanı ve sayın devlet Bahçeli’ye yapılacaksa o zaman şunu düşünmek lazım bu iktidar ‘nasıl, neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor’ bu sorunun cevabının hem medyadaki arkadaşlarımız hem siyaset sahnesindeki arkadaşlarımız tarafından doğru verilmesi lazım.

Yani çok ilginç bir şey böyle bir süreçte böyle bir görüşme çok arzulanır olsa bile onu kör göze parmak sokar gibi kamuoyu gündemine taşımak için insanın kaybetmiş olduğu değerlere bir daha sahip çıkmayacağı sonucu da çıkar dolayısıyla bu uygulamaya bakarak bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz."

"KILIÇDAROĞLU'NU MUHATAP KABUL ETMEM"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu “Kılıçdaroğlu ile görüşür müsünüz?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nu muhatap almayacağını söyledi:

"Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem."

Dervişoğlu ayrıca, “Ben Özgür Özel'le bu denli yakın olmaktan ötürü iftihar ediyorum, herkes bunu bilsin! Aramızdaki kardeşlik hukuku sıradan değildir” şeklinde konuştu.

ÖZEL: KILIÇDAROĞLU'NA DÖNÜŞ YAPTIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu feragat ettiğini belirtmeli" açıklamalarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni aradığı ifade edilmişti, o yoğun program içerisinde belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanının beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı ama ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki kendisi ile bir telefon görüşmesi yaparız ama bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda yaptığımız konuşmalar ile çerçevelidir.

Onun dışında sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerinde CHP'nin tartıştırılmaması, bir butlan kararının doğru olmayacağına yönelik geçmişte yaptığı değerlendirmenin ne kadar haklı olduğunu ve ortaya çıkan durumun ne kadar tatsız olduğu değerlendirmeleri biz de dikkatle takip ettik. Zaten butlana karşı pozisyon alan ve bunun ne CHP'nin ne Türkiye siyasi hayatına katkı yapmayacağını ifade eden tüm değerlendirmeler son derece değerlidir. Feragat değerlendirmesi ile ilgili kendisinin önerisinin muhatabı tabii ki sayın Kılıçdaroğlu'dur. Onu kendisinin yanıtlaması gerekir."