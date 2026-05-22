CHP'de 'mutlak butlan' gerilimi: Kılıçdaroğlu temyizi geri çekti, Özel yeniden başvurdu

22.05.2026 17:11:00
Haber Merkezi
CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri çektiği temyiz başvurusunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatları yeniden yaptı. Yargıtay Özel adına yapılan başvuruyu kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultay'ına yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından geri çekti.

Bunun üzerine CHP yeniden Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapılan başvuruyu kabul etti.

Dilekçede, kararla CHP’nin siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği ve Anayasa’ya aykırı davranıldığı vurgulanarak, kararın yapılacak temyiz incelemesi sonucunda mutlaka bozulması gerektiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalarda kritik bir karara imza attı.

Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davaların önemli bölümünü “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçsuz bırakan kararını kaldırdı; kurultayın “mutlak butlan”, yani baştan itibaren kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti.

 

 

Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen: 'Karar siyasidir, mutlak butlan kararı böyle oluşmaz' Yeni Yol Grup Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptalini “Bu sürecin tamamı siyasidir, karar siyasidir. Mutlak butlan kararı böyle oluşmaz. Karar, olağan bir yargı işleyişi ile ortaya çıkmamıştır. Buna rağmen hukuk usulü açısından da sorunludur. Mutlak butlan iddiası doğrudan hukuk mahkemeleri eliyle yapılacak bir işlem değildir. O yüzden bunu doğru bulmuyoruz” şeklinde değerlendirdi.
ADD’den mutlak butlan tepkisi: ‘Sorun, doğrudan anayasal düzeni ilgilendiriyor’ Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP’ye yönelik verilen tedbirli mutlak butlan kararına, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada, ““Sorunun sadece CHP'yi değil, doğrudan anayasal düzeni, demokratik rejimi ve seçim güvenliğini ilgilendiren çok ciddi bir durum olduğu açıktır” denildi.