CHP'de 'mutlak butlan' gerilimi: Kılıçdaroğlu temyizi geri çekti, Özel yeniden başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultay'ına yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından geri çekti.
Bunun üzerine CHP yeniden Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapılan başvuruyu kabul etti.
Dilekçede, kararla CHP’nin siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği ve Anayasa’ya aykırı davranıldığı vurgulanarak, kararın yapılacak temyiz incelemesi sonucunda mutlaka bozulması gerektiği ifade edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalarda kritik bir karara imza attı.
Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davaların önemli bölümünü “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçsuz bırakan kararını kaldırdı; kurultayın “mutlak butlan”, yani baştan itibaren kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti.