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Müsavat Dervişoğlu'ndan iktidara İsrail çağrısı: Ülkemizi yönetenler kınamanın ötesine geçmeli

Müsavat Dervişoğlu'ndan iktidara İsrail çağrısı: Ülkemizi yönetenler kınamanın ötesine geçmeli

13.06.2025 11:35:00
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Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu'ndan iktidara İsrail çağrısı: Ülkemizi yönetenler kınamanın ötesine geçmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından "Başta ülkemizi yönetenler olmak üzere tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye davet ediyorum" açıklamaıs yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının ardından iktidara bir çağrıda bulundu. 

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu X'teki  hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail’in komşumuz İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatı bölgesel, hatta küresel dengeleri sarsacak, istikrara değil krizin daha da tırmanmasına yol açacak bir operasyon olarak görüyorum" dedi.

"Çatışma, bugün İsrail ile İran arasında gözüküyor olsa da sonuçları itibariyle bölgemizi ve dolayısıyla ülkemizi de özellikle ekonomik açıdan sarsacak niteliktedir" diyen Dervişoğlu, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı: 

Dolayısıyla başta ülkemizi yönetenler olmak üzere tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye, İsrail’i cesaretlendirecek söylemlerde bulunmak yerine saldırıların önünü alacak adımlar atmaya davet ediyorum." 


İlgili Konular: #Müsavat Dervişoğlu #İsrail saldırısı

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