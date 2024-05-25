Müsavat Dervişoğlu seçimin yenileceği Güzelyurt'ta konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde partisinin belediye başkan adayı Hazım Turan'a destek istedi. Dervişoğlu, "Bizim için seçim 31 Mart'ta bitmişti 2 Haziran'da madem ki tekrarı olacak, o zaman Güzelyurtlu hemşehrilerimden istirhamımdır; aynı filmi bunlara bir daha gösterin, Hazım Turan'ı belediye başkanı olarak yanımıza gönderin" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:15
Müsavat Dervişoğlu seçimin yenileceği Güzelyurt'ta konuştu
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Müsavat Dervişoğlu, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlara seslendi. Dervişoğlu, partisinin Aksaray Belediye Başkan adayı Hazım Turan'a 2 Haziran'da yenilenecek seçimlerde başarılar diledi. Dervişoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Siz bu seçimi alın biz başkaları gibi seçimden seçime değil, her gün Güzelyurt'ta olacağız. Sizin yanınızda duracağız, mücadelemiz ortaktır. Biz bu mücadeleyi milleti ardımıza almadan yapamayız. Emekli tenceresini kaynatamıyor, tencerelerde yemek değil dert kanıyor. Çiftçinin, emeklinin, iş damının, esnafın derdini çözmek için, atanamayan öğremenlere istikbal kapılarını açmak için kurduk bu partiyi. Partimizin gerçek sahipleri sizlersiniz biz sadece tabelayı asanlarız. Siz olmadan biz bu yolculuğu sürdüremeyiz.

Sizin mübarek oylarınızın artık gasp edilemeyeceğinin, hakkınızın, hukukunuzun çiğnenemeyeceğinin farkında bulunmanız lazım. Bir takım siyasi entrikalar, ittifaklar kuruluyor olabilir. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar vatandaşın oy verme tercihine derin bir saygı duyuyoruz. Biz bu büyük milletin iradesi üzerinde başka bir güç tanımıyoruz. Ben yeni bir genel başkanım, bu Güzelyurt'ta benim de bir hatırım olsun. Vatandaş arıyor, ben biliyorum. Vatandaş Süleyaman Demirel'in siyasetini arıyor, bugün siyasette samimiyet olmadığı için. Bülent Ecevit'in nezaketini arıyor, siyasette nezaket olmadığı için. Bugün vatandaş siyasetçide Alparslan Türkeş'in mücadele cehdini ve imanını arıyor. İYİ parti yöneticileri olan bizler, bu memlekette taş üstüne taş koymuş, bütün siyasi önderlerin yolunu takip ediyoruz.

O yol Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Yarın seçim bitecek, zaferinizi kutlamak için de aranızda olacağım. Bizim için seçim 31 Mart'ta bitmişti 2 Haziran'da madem ki tekrarı olacak, o zaman Güzelyurtlu hemşehrilerimden istirhamımdır; aynı filmi bunlara bir daha gösterin, Hazım Turan'ı belediye başkanı olarak yanımıza gönderin."


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