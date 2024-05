İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten iktidara 'kandırıldık' göndermesi: '22 yıldır bunlar yönetiyor'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:42

Güncelleme: 19.05.2024 - 14:42

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle sohbet eden Türkeş, daha sonra yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Genel kurulun herkes tarafından taktir edildiğini söyleyen Türkeş, “Türkiye hassas dönemden geçiyor. İYİ Parti de hem Türkiye’yle beraber hem de kendi içinde hassas bir dönemden geçti. Ama mutlu ve gururluyuz ki herkesin hayretle seyrettiği ve hala taktir ettiği bir genel kurul atlattık. 3 aday çıkmasına rağmen gayet güzel bir şekilde sonuçlandı. Hali halihazırda genel başkanımız da şahsen benim hem kalben hem düşünce olarak desteklediğim biriydi. Ama diğer adaylarımızla da aynı partide görev aldığımız kıymetli insanlar. O yüzden mutluyuz” diye konuştu.

Türkeş, 2028’de Türkiye’yi yönetme iddialarının hala devam ettiğini belirterek, “İYİ Parti Türkiye’nin içinde bulunduğu ve gitmekte olduğu çıkmazlara karşı direnmek üzere kurulmuş bir partiydi. Hala o riskler ve o durumlar artarak devam ediyor. İYİ Parti’nin misyonu ve kuruluş amacı gün geçtikte Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir alan. Biz de inanıyoruz ki yeni yönetimimizle beraber Türk milletine nefes aldıracak bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. 2028’de Türkiye’yi yönetme iddiamızı da hala yüksek sesle ifade edeceğiz” dedi.

“HEP KANDIRILIYORLAR”

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Türkeş, “Türk milletinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, emeklileri, atanamayan öğretmenleri, esnafları, çiftçileri nefes alamaz hale getirdi. Ama iktidar bir yandan anayasa vesvesesini ortaya attı. Emniyette anlamadığımız AK Parti iktidarda olduğu dönemde 3. kumpas. Ben de anlamıyorum. 3 kere kumpas yiyen bir siyasi partinin hala Türkiye’yi yönetmekte ısrar etmesi de tartışma konusu. Hiçbirimiz anlayamadık. Hep kandırılıyorlar, hep arkalarından iş çevriliyor. Ama 22 yıldır ülkeyi bunlar yönetiyor” diye konuştu.

İttifaklara ilişkin soruyu da yanıtlayan Türkeş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İttifaklar seçim bazlı yapılan şeyler. Türkiye’de bu yanlış anlaşılıyor. Biz ittifakı denedik ama biz şunu anladık ki Türk halkı ittifakı bilmiyor. Biz maalesef bunu çok iyi anlatamadık. Genel başkanımız da söylüyor zaten biz Türkiye Cumhuriyeti’nin devamı için ne gerekiyorsa her ortamda varız. Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet lideri görüşüyor diye olağanüstü bir durum varmış gibi algı yaratılıyor. Ama normali budur. 22 yıldır bize bunları unuturdular. Her konuda müzakere etmek, konuşmak, bilgi alışverişi yapmak gereklidir. İstişare sünnettir. Biz de her istişarede varız. Bizim kırmızı çizgilerimiz belli. Türk milletinin evinde kar kış varken, meydanlarda bahar varmış gibi bir hava yaratmayacağız. Türk milletini ekonomik olarak ayağa kaldıracak, onları maddi olarak güçlendirecek çalışmaların ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Ama şu anda ittifak yapacağız diyemeyiz. Hiçbir parti şu an böyle bir şey diyemez."