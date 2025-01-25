Müsavat Dervişoğlu'ndan 'adaylık' çıkışı: 'Erdoğan 2028 dediyse bilin ki aday olamayacak'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 19:55

Güncelleme: 25.01.2025 - 19:55

Dervişoğlu, Mersin’de bir otelde düzenlenen, partisinin Mersin Genişletişmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Dervişoğlu, Türkiye’nin gerçek dertlerinin unutturulmaya çalışıldığını belirterek, “Müsavat Dervişoğlu bu dertleri konuşmasın, ortaya biz bir gündem atalım, o gündem üzerinde tartışılsın” denildiğini söyledi.

"2025 YILI İYİ PARTİ'NİN ŞAHLANIŞ YILI OLACAKTIR"

Dervişoğlu, partililere seslenerek, 2025 yılını İYİ Parti’nin "şahlanış yılı" yapmak için söz istedi. Netameli dönemler geçirdiklerini, o dönemlerin yaralarını sarmak için de sabırla ve yüksek bir gayretle mücadele ettiklerini anlatan Dervişoğlu, "Şimdi görüyorum yaralar sarılmış, gözler başka başka bakıyor. Eskiden umutsuzluk gördüğüm göz bebeklerinde şimdi iktidar parıltısı görüyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Yaraların sarılma dönemi bitmiştir. Şimdi bana söz vereceksiniz. 2025 yılı İYİ Parti'nin şahlanış yılı olacaktır. Söz mü? Sahada mıyız? Meydanlar hürriyet, sokaklar adalet diye haykıracağız. Ben sizden razıyım Cenabı Allah’ta sizlerden razı olsun. Siz iradenizi sahaya koyun bu ceberrut iktidardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"ASLA VE KATA İZİN VERMEYECEĞİM"

Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Van’daki konuşmasında, "Hedefimiz, 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız" şeklindeki sözlerini de şöyle değerlendirdi:

"Seçim tarihine 2028 dediyse bilin ki aday olamayacaktır. Aday olmak için anayasa değişikliği yapmaya kalkacaktır. Bilin ki yapamayacaktır. Tek adam rejimini tahkim edecek, tek adamlığı güçlendirecek hiçbir anayasa değişikliğinin yanında İYİ Parti olarak durmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştim. Şimdi bunu tekrarlıyorum. Yanına başka bir şey daha ekliyorum, Türkiye’de yeni açılım süreci, yeni paradigma vesaire diyerek 50 bin evladımızın katili İmralı’daki cani başı sırtlanı barış güvercini diye bize yutturmaya kalkışmalarına da asla ve kata izin vermeyeceğim"