Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: 'Üzerimize operasyonlar yapılabilir'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 15:01

Güncelleme: 25.01.2025 - 15:02

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi.

Burada yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan Dervişoğlu, "Açık ve net söylüyorum milletin istemediği hiçbir şeyi ne Müsavat Dervişoğlu ne İYİ Parti asla yapmayacaktır. Üzerimize operasyonlar yapılabilir. Türkiye düşmanlarının ortak hayalidir İYİ Partisiz meclis. Siyasi partileri millet kurar. Milletin kurduğu partileri yaşatmak da milletin işidir. Milletin kurduğu bir partiyi Tayyip Erdoğan da yok edemez" dedi.

'KÜRTLER BİZİM HER ŞEYİMİZDİR AMA...'

"Türkiye hızlı kutuplaşmanın girdabında felakete doğru sürükleniyor" diyen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kökenlerinden kaynaklı olarak birbirine düşmanlığı üzerinden siyaset tesis etmeye çalışanlar ve bu suça başkalarını ortak etmeye kalkışanlar iyi bilsinler; binlerce yıldır bu coğrafyadaki bu vatan bizim, hepimizin. Buranın adı Türkiye, bu toprağın adı da Türk vatanıdır. Bu topraklar üzerinde yaşayan millet de Türk milletidir. Millet tanımı da ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesiyle şekillenmiştir.

Devlet olma ilkesi ile bir araya gelmiş farklı insanların oluşturduğu bir felsefedir bizdeki millet tanımı. Ne demek yani şimdi Kürt Türkmen ayrımı? Binlerce yıldır buradayız. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan ve PKK bizim düşmanımız. Bu birlikteliği temin etmek mecburiyetindeyiz. Farklılıklarımızın zenginlikler olduğunu kabullenmek mecburiyetindeyiz. Ama kırmızı çizgilerimizi ortaya koymak ve müşahhas hale getirmek zorundayız. Nelerden vazgeçmeyeceğimizi dost düşman bilmek zorundadır."