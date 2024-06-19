Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:14
Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından yayımlayan Dervişoğlu, "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…" ifadelerini kullandı. 

 


Müsavat Dervişoğlu haberleri Meral Akşener haberleri İyi Parti haberleri

İlgili Haberler

Koray Aydın'dan ikinci 'Meral Akşener' çıkışı: İYİ Parti yönetimine çağrı yaptı!

Koray Aydın'dan ikinci 'Meral Akşener' çıkışı: İYİ Parti yönetimine çağrı yaptı!
'Akşener'in fotoğraflarını kaldıralım' önerisi getirmişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan Rıdvan Uz kararı!

'Akşener'in fotoğraflarını kaldıralım' önerisi getirmişti: Müsavat Dervişoğlu'ndan Rıdvan Uz kararı!
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hiç kimse yeise kapılmasın...'

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: 'Hiç kimse yeise kapılmasın...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler