Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:12

Güncelleme: 19.04.2025 - 00:12

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tv100 kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamasında, 'zaman' vurgusu yaptı. Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Bana siz aday olur musunuz diye soruluyor. Ben bir siyasi parti genel başkanıyım. Partimin programının yaşama geçirilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunların aşılması için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Ancak bugünden bunların konuşulmasının zamansız olduğunu düşünüyorum."

"BU CHP'NİN MESELESİ"

Dervişoğlu ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir gidişat söz konusu olacak diye önce diplomasının iptalinden başlayarak kendisinin tutuklanmasına sebep olabilecek adımları hayata geçirerek adımlar attılar. Şimdi ise İmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak tartışmaları yaşanıyor. Bu CHP'nin meselesidir" ifadelerini kullandı.



