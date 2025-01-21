Ümit Özdağ tutuklandı... Müsavat Dervişoğlu'ndan sert mesaj: 'Hedef Cumhuriyet ve Türklük'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 21.01.2025 - 21:50

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ümit Özdağ'a destek için açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genelbaşkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklamayı sert bir şekilde eleştirdi.

"HEDEF CUMHURİYET VE TÜRKLÜK"

Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının, Türk milletine ve Cumhuriyet değerlerine yönelik bir saldırının parçası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ihanet girişimine Türk milleti asla geçit vermeyecek. Hedef bellidir: adım adım federasyon, adım adım ömür boyu başkanlık rejimi. Türklük ve Cumhuriyet, bu planların önündeki en büyük engeldir. Bu yüzden bu iki kutsal değeri yok etmek için her yolu deniyorlar. Ancak bizler, milletimizin kararlı duruşuyla bu oyunu bozacağız."

"CUMHURİYETİ YIKMAYACAĞIZ, TÜRKİYE’Yİ TÜRKSÜZLEŞTİRMEYECEĞİZ!"

Konuşmasında Türk milletinin bölünmeye çalışıldığını ve buna karşı direnmek gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

"Türk milletinin sinelerinde yükselen karar nettir. Bu gayrimeşru düzenin sonu gelmiştir. Gün, ayrışma değil birleşme günüdür. Gün, teslimiyet değil direniş günüdür. Kim ne yaparsa yapsın Cumhuriyet'i yıkamayacaklar, Türkiye'yi Türksüzleştiremeyecekler."

"TÜRKİYE TEK ADAM REJİMİNE MAHKUM EDİLEMEZ"

Dervişoğlu, iktidarın Türk milletinin iradesini yok sayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki etkin muhalefeti ortadan kaldırmayı hedeflediğini dile getirdi. Açıklamasında, partili cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Seçim öncesi ‘400 milletvekilini verin kurtulun’ diyorlardı. Bugün, o 400’ü bulmak için her yolu deniyorlar. Türk siyasetini milletimizin gözünde değersizleştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır. Türkiye, tek adam rejimine mahkum edilemez."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak, Ümit Özdağ’ın yanında olduklarını belirten Dervişoğlu, bu tutuklamanın, Türk milletinin iradesini teslim almayı amaçlayan bir hareket olduğunu söyledi:

"Ümit Özdağ’ın tutuklanması, Türk milletine yönelik bir gözdağıdır. Ancak bilsinler ki bu millet bu tür tehditlere boyun eğmeyecek. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek."