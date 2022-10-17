Muş'ta HDP'li iki meclis üyesi istifa etti
HDP Muş Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Çanga ve İrfan Oğlağo, görevlerinden istifa etti.
2019 yerel seçimlerinde HDP’den Muş Belediye meclis üyesi seçilen Tuncay Çanga ve İrfan Oğlağo, parti içindeki antidemokratik uygulamalara tepki olarak istifa ettiklerini açıkladı.
Özellikle yerel yönetimlerden sorumlu yöneticilerin eşit olmayan tutumlarının kendilerini istifaya sürüklediğini ifade eden Çanga ve Oğlağo, “Parti içerisinde anlatılanın aksine antidemokratik uygulamalar söz konusu. Siyaset eskilerinin partiyi dizayn etme çabaları, meclis üyelerini kendilerine yakın tutarak siyasi geleceklerini belirleme uğraşları, gerçek amacı hizmet etmek olan bizleri rahatsız etti. Defalarca bu konuyu parti yetkililerine ilettik, ancak hiçbir çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.
Çanga ve Oğlağo’nun istifasının ardından HDP’nin Muş Belediye Meclisindeki sandalye sayısı 6'ya düştü.
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