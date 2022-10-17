Eski HDP Milletvekili Güven'e "terör örgütü propagandası" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:14

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında, dört ayrı konuşmada "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Güven'in üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, Güven'in 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP'li Güven, 21 Aralık 2020'de Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

HDP Kadın Meclisi'nden karar üzerine yapılan açıklamada, "Milletvekilimiz Leyla Güven’e verilen 11 yıl 7 aylık ceza intikam operasyonudur. Kadınları baskı ve sindirme politikalarıyla siyaset yapmaktan alıkoyamayacaksınız. Bulunduğumuz her yerde sözümüzü söylemeyi sürdürecek, itaat etmeyeceğiz. Leyla’nın mücadelesi mücadelemizdir" denildi.