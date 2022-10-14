İzmir'de HDP binasındaki Deniz Poyraz cinayetinin sanığı yeniden hakim karşısında

14 Ekim 2022 Cuma, 11:21

Geçen yıl 17 Haziran'da, Çankaya semtinde bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü.

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan Gencer, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi.

SALON KARIŞTI, DAVA ALİAĞA'YA ALINDI

Davanın 29 Nisan'da görülen duruşmasında Poyraz'ın avukatları, salonda hazır bulunan avukatların tamamının tutanağa geçirilmesi talebinin reddi üzerine reddi heyet talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, davada hakimin reddi veya çekilmesi koşullarının bulunmadığını belirtip, reddi heyet taleplerinin reddine karar verdi.

Önceki gün İzmir Adliyesi'nde görülen davada salonda yaşanan arbedenin ardından mahkeme heyeti, duruşmanın Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi. Gencer bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.

"BU KATLİAM ORGANİZE SUÇTUR"

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Poyraz'ın ailesinin yanı sıra HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni'nin yanı sıra partililer katıldı. Basın açıklamasında konuşan Milletvekili Murat Çepni, şunları kaydetti:

"Neden buradayız? Çünkü Deniz Poyraz'ı alçakça katleden tetikçi böyle istedi. Mahkeme de onun isteğini görev saydı ve mahkemeyi buraya kaçırdılar. Bu mahkemeyi nereye kaçırırsanız kaçırın 'Deniz Poyraz için adalet' demeye devam edeceğiz. Bu katil sadece ve sadece 18 saat gözaltında kaldı. Genç bir kadın sokakta en basit hakkını kullanırken gözaltına alındığında günlerce gözaltında tutulurken, böylesine vahşi cinayetin sorumlusu 18 saatte tutuklandı."

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise "Mahkeme başkanı liste yapmış ve listeye göre yetkilendirilmiş avukatlar içeriye alınmayacakmış. Burada büyük bir hukuksuzluk yapıldığını görüyoruz. Duruşmanın aleniyeti ihlal ediliyor. Avukatların yetki belgesiyle katkı sunmaları da engellenmeye çalışıyor. Avukatlarımız bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyor" diye konuştu.



