Mustafa Balbay yazdı: 'Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Ankara'da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil seçimin tarihinin konuşulduğuna dikkat çekti.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Durum vahim çare seçim!" başlıklı bugünkü yazısında, 7 Haziran'da yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde konuşulanları ve görüşmenin yankılarını ele aldı.
Ankara'da erken seçimin yapılıp yapılmayacağının değil, erken seçimin tarihinin konuşulduğunu öne süren Balbay, "Yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan’ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi kasım ayı içinde" dedi.
Balbay yazısına şöyle devam etti:
"Saray’da oluşturulan bu yol haritasının ana hatları şöyle özetlenebilir:
-Yaz aylarında sebze-meyve bir nebze ucuzlayacak.
-Temmuz’daki maaş zammı bir nebze rahatlatacak.
-Sonbaharda sıcak para bulunacak, olumlu hava estirilecek.
-Bunların bileşiminden oluşacak iklime “iktidarda kalmak beka meselesi” dedirtecek bir yükleme yapılacak.
Ekonomiyle ilgili sözkonusu hedeflere Saray'ın inanmış göründüğünü belirten Balbay, MHP’nin ise bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancının zayıf olduğuna dikkat çekip "Bunu Bahçeli’nin Erdoğan’a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor" aktarımında bulundu.
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'