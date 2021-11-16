Mustafa Balbay yazdı: Erdoğan'ın o sözlerinin altında ne var?

16 Kasım 2021 Salı, 09:49

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Gönül köprülerini yık... Boğaz’a köprü yap!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Balbay bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partilerini hedef alması üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın “Sokağa çıkamayacaklar” sözünü değerlendiren Balbay, "Bunun anlamı açık: Öyle provokasyonlar olacak ki Anadolu gezilerine çıkıp çarşı pazar dolaşamaz hale gelecekler!" dedi.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Erdoğan’ın muhalefete söylediği, 'Sokağa çıkamayacaklar' sözü, önümüzdeki dönem için öteki partilere düşündüğü iyiliklerin neler olduğunu da gösteriyor.

Yakın geçmişe kadar 'Sivas’tan öteye geçemezler' dediği muhalefet partilerinin Rize’den Hakkâri’ye kadar her yere gitmesi, AKP açısından hayra alamet değil. Bu noktada soralım:

Sokağa çıkmayacaklar ne demek?

Bunun anlamı açık: Öyle provokasyonlar olacak ki Anadolu gezilerine çıkıp çarşı pazar dolaşamaz hale gelecekler!

Böyle durumlarda ister istemez aklımıza geliyor: 7 Haziran 2015’te tek başına iktidarı kaybedince bu sonuçları beğenmemişlerdi. 1 Kasım’da seçimlerin yenilenme sürecine giderken 500’e yakın yurttaşımızın ölümüne neden olan terör saldırıları yaşanmıştı. O dönem güvenlik güçleri, muhalefetin kimi mitinglerini, “Güvenlik yok. Saldırı olabilir, ihbar aldık” gerekçesiyle iptal ettirmişlerdi. Nedense iktidarın mitinglerinde böyle bir sorun yoktu!

Erdoğan, Çanakkale Köprüsü törenine İYİ Parti ile köprüleri attıktan sonra Saadet Partisi ile de köprüleri atıp gitmişti. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yanındaki koltuğu es geçip ötedeki kanepeyi göstermesi, görüşmenin içeriğini de anlatıyordu. Anlaşılan bir görüşme daha olursa yer minderi gösterecek!

Erdoğan, CHP’yi tam hedefine koyup saldırmayı gelenek edindi. İYİ Parti ile SP’nin CHP ile birlikte hareket etmesi planı bozuyor. Ancak bu hafta özenle iki partiyi de karşısına aldı. İşte tam bu süreçte Bahçeli’nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın da 'Biz iktidar ortağı değil, muhalefetiz' demesi, iç çekirdekte de her şeyin düzgün gitmediğini gösteriyor. Bu sözler, AKP’ye 'Bizim dışımızda arayışlara girersen gereğini yaparız, ona göre' mesajı olmalı! "