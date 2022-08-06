Mustafa Balbay yazdı: 'Paralel sınavlar... Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, KPSS'deki bazı soruların sızdırılması skandalının ardından başlatılan soruşturmayı köşesine taşıdı.
Soru sızdırılma iddiasının ardından iptal edilen KPSS hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Paralel sınavlar: Buzdağının ucu!" başlıklı yazısında, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle iptal edilen KPSS sınavı hakkında yürütülen soruşturmayı değerlendirdi. Balbay yazısında, Ankara'da konuşulan şu 2 iddiaya yer verdi:
1- Paralel soruların yanı sıra üç bin kadar kişiye ayrıca tüm sorular verildi.
2- Benzer durum yakın geçmişteki öteki sınavlarda da yaşandı.
Balbay'ın yazısı şu şekilde:
"Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Türkiye’nin en saygın kurumlarından biriydi. Prof. Dr. Altan Günalp’i bir kez değil, bin kez anmak gerek. Bugün bu kurumun geldiği nokta Türkiye’nin fotoğrafıdır.
Demokrasi kurumlar ve kurallar rejimidir.
Binlerce insanın büyük umutlarla girdiği KPSS’de 20 sorunun Yediiklim Yayınevi’nin hazırladığı testlerle aynı olması konunun şu aşamada görünen yüzü.
Üniversiteye giriş sınavlarının da 2010’lu yıllar boyunca defalarca çalındığı FETÖ iddianamelerine de girmiş bilgiler ve belgeler arasında.
Genel çürümüşlüğün tipik bir fotoğrafını daha gördük. Bu aşamada ÖSYM başkanını değiştirip sınavı yenilemekle yetinmek konunun üstünü örtmek anlamına gelir.
***
Durumun dikkati çeken yanlarını sütuna yatıralım.
20 sorudaki paralellik kamuoyuna yansıdıktan sonra ÖSYM’nin ilk tepkisi şu oldu:
- Yalan!
Yayınevi de hemen açıklama yaptı:
- Yalan!
İki taraf da kısa sürede ilk açıklamayı geri almak zorunda kaldı.
ÖSYM’nin özellikle 2009 yılından itibaren kuşatılıp ele geçirildiği biliniyordu. 15 Temmuz’dan sonra sözüm ona temizlik yapıldı.
Nasıl yapıldığını gördük!
Yediiklim Yayınevi’nin büyüme hızını ayrıca alkışlamak gerekir. ÖSYM’den ihale almak, iktidar sendikası Eğitim-Bir-Sen’le ortak projeler yapmaya kadar her alanda her iklimde yeşermişler.
İktidarın yarı ve tam resmi yayın organları dün konuyu şöyle işlediler:
- Şaibeye anında müdahale edildi!
- Jet hızıyla soruşturma...
- Kimsenin hakkı yenmeyecek!
Bunlar tamam da iş bu kadar mı?
Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor:
1- Paralel soruların yanı sıra üç bin kadar kişiye ayrıca tüm sorular verildi.
2- Benzer durum yakın geçmişteki öteki sınavlarda da yaşandı.
Hemen soruşturma açıp “Gereken her şeyi yaptık” telaşı bu iddialarda doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor.
En azından şu yapılmalı:
1- İptal edilen sınavın sonuçları alınıp tam bilenler çıkarılmalı.
2- İkinci sınavda bu kişilerin hangi başarıyı gösterdiği birincisi ile karşılaştırılmalı.
3- Elbette cadı avı türü bir şey önermiyoruz ama bunlar yapılırsa olayın ardında gerçekten kimlerin ya da hangi maharetli örgütlenmelerin olduğu anlaşılır.
***
Türkiye’de liyakat sisteminin erozyona uğradığını her alanda görüyoruz.
Ancak sınav sorularının özenle belli kişilere verilmesi “çalınma” diye anlatılamaz.
Sınav sorularının bir yayınevi ile paralel olması “şaibe” diye hafifletilemez.
Sokağa çıktığımızda sık karşılaştığımız kişilerin başında işsizler geliyor. Çoğunlukla söze şöyle başlıyorlar:
“KPSS’den şu puan almama rağmen bir yere giremedim...”
“KPSS’de başardım, mülakatta çaktım!”
Sistem zaten mülakatta kilitleniyor. İktidarın tam yandaşı olanlar KPSS’si düşük bile olsa mülakatta işi bitiriyor. Buna karşın KPSS’de ayrıca hile yapmak başka bir örgütlenmenin sonucu mu?
İktidar içinde kaç iktidar var?"
İlgili Haberler
- MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken 'Ankara kulisi': 'HDP kapatılırsa DEVA şemsiyesi altında seçime girmesi muhtemel'
- Kulisler hareketlendi: 'AKP 27 il başkanı ve yönetimini değiştirecek' iddiası
- Kulis: Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için yaptığı plan ortaya çıktı
- Kulisler hareketli... 'Kılıçdaroğlu hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'
-
Video Haberler
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
- Kirayı geciktirdi, ev sahibi çelik kapıyı çaldı
- Demirsoy: Satsak milyoner olurduk
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- İsrail'den Gazze'ye saldırı açıklaması
- Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı!
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
En Çok Okunan Haberler
-
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası