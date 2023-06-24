Mustafa Boydak’a gözaltı

FETÖ davasında firari duruma düşen Mustafa Boydak İstanbul’da gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 09:05
Mustafa Boydak’a gözaltı
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İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, FETÖ soruşturması kapsamında 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti. 

Boydak ailesi ile ilgili FETÖ suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onamasının ardından firari konumda olan Hacı Boydak’ın kardeşi ve eski Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak aylar sonra İstanbul’da gözaltına alındı.

 


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