Mustafa Canbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Canbey hangi partilerde görev yaptı?

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir programa giderken Susurluk ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Yurttaşlar Mustafa Canbey'in hayatını, siyasi kariyerini ve sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Mustafa Canbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Canbey hangi partilerde görev yaptı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:09
Mustafa Canbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Canbey hangi partilerde görev yaptı?
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Mustafa Canbey'in de aralarında olduğu 4 kişi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu. Yurttaşlar, Mustafa Canbey'in hayatını, siyasi kariyerini ve sağlık durumunu merak ediyor. Peki, Mustafa Canbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Canbey hangi partilerde görev yaptı? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA CANBEY KİMDİR?

Mustafa Canbey, 19 Mayıs 1975 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Mustafa Canbey ilk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi'nde 2016/2017 ve 2017/2018 yıllarında öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

MUSTAFA CANBEY SİYASİ KARİYERİ

Mustafa Canbey 2018 genel seçimlerinde 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili olarak seçildi.

2018-2021 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.


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