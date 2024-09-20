Yeni Şafak yazarı Ünal'dan HÜDA PAR çıkışı: Cumhur İttifakı savunmamalı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:45

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:45

Cumhur İttifakı bileşeni ve terör örgütü Hizbullah'a yakın Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) anayasayla ilgili çıkışı AKP'ye yakın medyada da tartışma konusu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve iktidara yakın Yeni Şafak'ın yazarı Aydın Ünlü, HÜDA PAR'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinin değiştirilemeyeceğini hüküm altına alan anayasanın 4'üncü maddesinin kaldırılmasını istemesiyle ilişkin köşe yazısında, Cumhur İttifakı'nın tepkileri dikkat almaması gerektiğini savundu.

"CHP’nin sol bagajı" başlıklı yazısında, ana muhalefeti hedef alarak "Şu sıralar CHP, Hüda-Par üzerinden Cumhur İttifakı’na, özellikle de MHP’ye yükleniyor. “Yavuz hırsız” misali, aynaya bakmak yerine, günahlarını, hatalarını, içine düştüğü bataklığın sefaletini örtmek için saldırı pozisyonuna geçiyor" diyen Yeni Şafak yazarı, ittifakın HÜDA PAR'la ilgili izlemesi gerektiğini savunduğu stratejiyi şu ifadelerle açıkladı:

"Cumhur İttifakı’nın savunma pozisyonuna geçmesi büyük hata olacaktır. Hüda-Par’ın Cumhur İttifakı içinde olması ve öyle kalması sadece siyaset için değil Türkiye için de büyük kazanımdır. CHP’ye cevap vermek yerine, ona ayna tutmak, Ortanın Solu’nun nasıl terörün yoluna yöneldiğini göstermek, maskeleri düşürmek, bunu da özellikle CHP seçmenine, CHP’ye oy verenlere tane tane anlatmak kuşkusuz Türkiye’nin hayrına olacaktır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili yapılan tartışmaya ilişkin ''Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır’’ demişti. Partisinin anayasayı değiştirme niyetini yineleyen Erdoğan, ''Tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuzdur’’ ifadelerini kullanmıştı.





