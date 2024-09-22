Mustafa Destici'den yetkililere çağrı: 'Enflasyonla izah edilemeyecek zamlar...'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 19:33

Güncelleme: 22.09.2024 - 19:36

Kamuoyunda, GSM şirketlerinin tarifelerine yaptığı zamlar gündem olmuştu. Tepkiler sürerken Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den de açıklama geldi.

GSM şirketlerini hedef alan Destici, zamların kabul edilebilir olmadığını ifade ederek yetkililere çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, şunları ifade etti:

"GSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde %250-300 zamlar yapmaları kabul edilebilir değildir.

Her yıl milyarlarca lira kâr oranı açıklayan bu şirketler bu fahiş zamları yaparlarken, altyapılarını yenilememekte ve şehirlerimizde dahi zaman zaman kesintili olarak hizmet sağlamaktadırlar.

Yine aynı GSM operatörleri, hizmet verdikleri diğer ülkelerde aynı tarifeleri için daha uygun fiyata vermekte, ülkemizde ise Avrupa ülkelerinden daha pahalı fiyatlar uygulanmaktadır.

Yetkilileri bu konu hakkında behemehal önlem almaya çağırıyoruz."