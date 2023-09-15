Mustafa Sandal İYİ Parti Genel Merkezi'nde

Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:22

Güncelleme: 15.09.2023 - 16:22

Cumhuriyet'i ve laikliği hedef alan konuşmalarıyla sık sık gündemi işgal eden imam Halil Konakçı, son olarak da şeriat istemeyenlerin kafir olduğunu iddia ettiği sözleriyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Sanatçı Mustafa Sandal, X hesabından Konakçı'nın fotoğrafını paylaşarak, “Şimdi de kafir olduk öyle mi. Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler” diyerek Konakçı'ya tepki göstermişti.

Bunun üzerine İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Mustafa Sandal’ın paylaşımını alıntılayarak “Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz! Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi" dedi.

Bugün ise Mustafa Sandal'dan İYİ Parti'ye ziyaret adımı geldi. Kürşat Zorlu, Sandal'la birlikte ziyaret fotoğrafını "Ülkemizin kıymetli sanatçısı Mustafa Sandal'ı bugün İYİ Parti Genel Merkezimizde misafir ettik" diyerek paylaştı.



