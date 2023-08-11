Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:41

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:41

Halil Konakçı, internette en çok aranan isimler arasına girdi. Eleştirileriyle gündem olan Halil Konakçı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Halil Konakçı kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Konakçı nerede görev yapıyor? İşte Halil Konakçı'nın hayatı...

HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir'de doğdu. Halil Konakçı, aslen İzmirli’dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürütmektedir. .

HALİL KONAKÇI NEREDE GÖREV YAPIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İmam Hatiplik görevini yürüten Halil Konakçı, şu an Ankara Melike Hatun Camii'nde çalışmaktadır. Ayrıca Bursa’daki Mihraplı Camisi’nde de vaazlar vermektedir.

HALİL KONAKÇI HATAY HAKKINDA NE DEDİ?

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, bu kez konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

Konakçı tepki çeken konuşmasında; ‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.