Mustafa Sandal, İYİ Parti'den aday olacak mı?

İYİ Parti, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın konuya pek sıcak bakmadığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:41
Mustafa Sandal, İYİ Parti'den aday olacak mı?
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Yerel seçimlere giden süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yayınladığı destek mesajlarıyla öne çıkan şarkıcı Mustafa Sandal'ın adı, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için geçiyordu.

Akşener de katıldığı bir canlı yayında "Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Mustafa Sandal Bey'le bizim bir dostluğumuz oluştu zaman içerisinde. Ben istedim doğrusu ama henüz herhangi bir anlaşma ya da resmi bir teklif yapmadık. Keşke adım atsa. Çok isterim" ifadesini kullanmıştı.

10Haber'den Müge Dağıstanlı ise durum hakkında edindiği bilgiyi şu şekilde aktardı: 

"Kulislerde konuşulanlara bakılırsa kabul etmeyecek gibi. İsviçre’den yeni dönen Sandal politikayı takip ediyor, ama girmek istemiyor."


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Mustafa Sandal İyi Parti yerel seçim

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