CHP'li Sarıgül seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: 'Partimiz açısından bir zaferdir!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Yerel seçim sonuçları partimiz açısından bir zaferdir" dedi.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:37
CHP'li Sarıgül seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: 'Partimiz açısından bir zaferdir!
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerde CHP'nin bir neferi, bir ırgatı olarak çalıştığını ifade eden Sarıgül, Türk halkının dünya demokrasisine umut olduğunu, Türkiye demokrasisine güç verdiğini dile getirdi.

"İTTİFAKI MİLLET SANDIKTA YAPSIN"

Sarıgül, geçim sıkıntısı çekenlerin ve haksızlığa uğrayanların iktidarı uyarma fırsatını kullandıklarını belirterek, "Milletimizin sandıkta verdiği mesajları herkesin iyi okuması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizi yoruyor. Bu sistem partilere yük oluyor. Bu sistemin mecbur bıraktığı ittifakların yürümediği görüldü. Bırakalım, ittifakı millet sandıkta yapsın" diye konuştu.

İktidar ve muhalefetin ekonomiye odaklanması gerektiğini savunan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Yerel seçim sonuçları partimiz açısından bir zaferdir. Ülkemizin nüfus ve ekonomik gücünün yüzde 70'ini barındıran iller CHP yönetimlerine geçti. 'CHP yüzde 25'i geçemez, iktidarın alternatifi yok' gibi psikolojik sınırlar aşıldı. Bu seçimlerin partimize yüklediği görev; işsizlik, yoksulluk, pahalılık altındaki kitlelerin derdine derman olmaktır."

 

 

 

 

 


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