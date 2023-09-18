Sarıgül'den 'Anayasa' açıklaması: 'Amaçları yerel seçime kadar kutuplaşmayı canlı tutmak'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:13

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sarıgül, iktidarın, yurttaşların sorunlarına karşı duyarsızlığının devam ettiğini, Türkiye'de özellikle enflasyon ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığına belirtti.

"ŞİMDİ DE 'ANAYASA' DİYORLAR"

Hayat pahalılığı karşısında ezilen kitlelerin başında emeklilerin geldiğini vurgulayan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Şu anda emekliler, çarşıya, pazara rahat gidemiyor. Şimdi de 'anayasa' diyorlar. Anayasa değişince emeklinin karnı doyacak mı? Amaçları yerel seçime kadar kutuplaşmayı canlı tutmak, bu atmosferde seçimlere gitmek istiyorlar."

"EMEKLİNİN BEKLEYECEK HALİ KALMADI"

CHP'li Mustafa Sarıgül, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Siz emekliye 'Ekim ayını bekle, yılbaşını bekle' diyorsunuz. Emeklinin bekleyecek hali kalmadı. En düşük emekli maaşını gelin asgari ücret düzeyine çıkaralım. Evi olmayan emeklilere mutlaka kira yardımı yapalım. Emeklilere kışın yakacak yardımı yapamazsak doğal gaz faturasını nasıl ödeyecekler? Sağlık katkı payı kesmeyelim. Emeklilerimize 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir ikramiye verilecekse mutlaka bir asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yoksa 5 bin liralık ikramiyeye baktığınız zaman, 180, 190 dolara tekabül eder. O da emeklimizin dişinin kovuğunu dahi doldurmaz."

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine toplumsal bir af beklentisi olduğunu ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, ayrıca kamuda mülakatın mutlaka kaldırılması gerektiğini de ifade etti.