CHP heyeti, gazeteci Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:10

Güncelleme: 01.07.2023 - 14:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz; İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Milletvekilleri, ziyaretlerinin ardından, cezaevi önünde açıklama yaptı.

BERBEROĞLU: “BU BİR OYUN”

Berberoğlu, şunları söyledi:

“Bugün, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, Silivri Cezaevi’ndeki haksız tutukluluğunun başlamasının dördüncü günü. Kendisi ile kısa bir görüşme yaptık, 40-45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Herkese, kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hâkim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez."

BERBEROĞLU: “O NE BİR SUÇLU, NE DE BİR TERÖRİST”

"Bu bir oyun. Kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ’ın; ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine, kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı" diyen Berberoğlu, "Kendisi zaten çok iyi biliyor ki; o ne bir suçlu, ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ’ın değil, TELE 1’in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz" diye konuştu.

YANARDAĞ’IN MESAJINI ÇAKIRÖZER OKUDU

Çakırözer ise, “Bir bayram günü cezaevinde bir gazeteciyi ziyaret etmek zorunda kalmamız; Türkiye’de demokrasinin, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ne durumda olduğunu başlı başına gösteren bir şey. Maalesef cezaevlerinde gazeteciler, aydınlar, hak savunucuları, aktivistler, siyasetçiler; yüzlercesi bayrama özgürlüğünden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrum… Bunlardan sonuncusu da maalesef, Merdan Yanardağ” dedi.

“Kendisi sizlere, kamuoyuna şunları aktarmamızı istedi” diyen Çakırözer, Merdan Yanardağ’ın mesajını okudu.

Yanardağ’ın, Çakırözer’in aktardığı mesajı şöyle:

“Bu yaşadığım, bir demokrasi mücadelesi. Sözlerim hiçbir şekilde suç değil. Ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altındaki basın, ifade özgürlüğü ile haber alma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Antidemokratik hiçbir girişim karşısında boyun eğmeyeceğiz. TELE 1 ve muhalif medya kuruluşları bu tip antidemokratik baskılara alışkındır. Zorbalığa karşı mücadele etmesini bilirler."

YANARDAĞ: “AKP MAHKEMELERİNDE İLK KEZ YARGILANMIYORUM”

"Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum. İlk kez hapis de yatmıyorum. Türkiye’de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak, buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm dostlarıma, tüm vatandaşlara ve medyadaki meslektaşlarıma teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

KARAKOZ: “CHP OLARAK BU SÜRECİ HUKUKEN DE YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise şunları söyledi:

“CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle bayram günü Merdan Yanardağ’ı ziyarete geldik. Merdan Yanardağ, yapmış olduğu 20-25 dakikalık bir konuşmanın 2-3 dakikalık bir kısmı kesilerek, montajlanarak tutuklandı. Kaldı ki kendisi ile görüşmemizde de şunu hatırlattı: Zaten hakkında yurt dışına çıkma yasağı mevcut; yurt dışına çıkma yasağı olan bir kişinin ‘kaçma şüphesi’ ile tutuklanması hukuka uygun bir durum arz etmiyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz: Ne CHP ne de Merdan Yanardağ gibi muhalif gazeteciler terörle yan yana anılamaz. Ne CHP’lilerden ne de muhaliflerden terörist çıkmaz. Merdan Bey’in avukatları itiraz süreçlerini başlattılar. Muhtemelen önümüzdeki hafta itirazda bulunacaklar. Biz de hafta içi Genel Merkez’e durumu raporlayacağız. CHP olarak bu süreci hukuken de yakından takip edeceğiz.”

BERBEROĞLU: “BİR MUHALİF MEDYANIN EKSİLMESİNE HİÇBİRİMİZİN ARTIK RIZA GÖSTERMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Enis Berberoğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Yarın da CHP’nin kurduğu heyetten iki arkadaşımız ziyarete gelecek Merdan Yanardağ’ı. Her gün biz Merdan Yanardağ’ı unutturmamak için parti olarak, muhalif medyayı susturmalarına engel olmak için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de beklentimiz Tele 1’e desteğiniz. Çünkü bir muhalif medyanın eksilmesine hiçbirimizin artık rıza göstermesi mümkün değil.”

ÇAKIRÖZER: “YANARDAĞ’IN ÖZGÜRLÜĞÜ 85 MİLYONUN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMEK”

“Ben, Sayın Berberoğlu’nun dayanışma çağrısını bir kez daha yinelemek istiyorum" diyen Utku Çakırözer, şu sözleri kullandı:

"Bu, Merdan Yanardağ şahsına, sadece Tele 1’e yönelik bir operasyon değil. Bu aslında iktidarın Türkiye’de konuşulmasını istemediğini konuşanları, bilinmesini istemediğini gösterenleri susturmak için geniş bir sindirme operasyonunun parçası. Ne ilk, ne son… Hepimizin, toplumun tüm kesimlerinin karşı durması çağrımızı da eklemek isterim. Aslında Merdan Yanardağ’ın özgürlüğü, 85 milyonun özgürlüğü demek. 85 milyonun haber alma hakkını savunmak demek. Onun içeride geçirdiği her dakika, her gün de 85 milyonun özgürlüğünün alındığı, her dakika her gün demektir. Tüm kesimlere halkın haber alma hakkı için yayın yapan basın yayın kuruluşları ve gazetecilerle dayanışma; hem de sadece basına değil toplumun tüm kesimlerine yönelik bu susturma, sindirme, gözdağı operasyonlarına karşı da birlikte omuz omuza mücadele etme çağrısında bulunuyorum.

Bu heyet de sadece cezaevi ziyareti yapmakla kalmayacak. Grup Başkanımız Özgür Özel, Genel Merkez yönetimimiz, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bu konularda bundan sonra neler yapılmalı, basın kuruluşlarına yönelik bu susturma, sindirme faaliyetlerine dur demek için, onlarla dayanışma için neler yapılmalıdır, bu konuda daha kapsamlı çalışmanın, önümüzdeki günlerde sürdürülmesi gündemde olacaktır.”

KARAKOZ: “KATALOG SUÇA’ GİRMİYOR”

Ceza Hukukçusu Evrim Karakoz ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Atılı suç, ‘katalog suça’ girmiyor. Dolayısıyla bir tutuklama nedeni de oluşturmuyor. Programın bütünü değerlendirildiğinde bu suçlama tamamen ortadan kalkıyor. Bağlamından kopartılmış, kes-kopyala-yapıştır mantığıyla; 2-2 buçuk dakikalık ortaya çıkartılmış bir montaj video söz konusu. Ensarioğlu’nun başlattığı süreci hatırlatma babında söylediği sözler. Merdan Bey, terör örgütü liderini övüyormuşçasına bilinçli bir şeklide yansıtılmaya çalışıldı. Merdan Bey, ne terör örgütlerine ne de terör örgütü liderlerine övgü düzecek, ya da terörü, terörizmi onaylayacak birisi değil. Bugüne kadarki yayın politikası da kendi kişiliği de ortadadır. Ne CHP’lilerden ne de Merdan Yanardağ’dan terörist çıkmaz. Bu beyhude bir çabadır.”