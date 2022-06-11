Mustafa Sarıgül: 'TBMM'de seçim tarihi belli...'
"Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir" diyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TBMM'de seçim tarihi belli ama karar alındığı gün siyasette yeni dünyalar kurulur, TDP de o dünyalarda yerini alır" ifadelerini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu, gündemi değerlendirdi.
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmelere değinen Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan bilsin ki onların nüfusu kadar biz mülteciye bakıyoruz. Yunanistan bilsin ki Türkiye topraklarında bayrağımıza, toprağımıza kastedenler olursa bütün Cumhuriyet Halk Partililer, bütün AK Parti'liler, bütün Milliyetçi Hareket Partililer, Türkiye Değişim Partililer, hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza olacağız" diye konuştu.
'SEÇİM' VE 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI
Türkiye'de yapılacak seçimlerde hangi ittifakta yer alacaklarına ilişkin kendilerine sorular geldiğini belirten Sarıgül, "Türkiye, iki ittifaka mahkum değildir, mecbur da değildir. TBMM'de seçim tarihi belli ama karar alındığı gün siyasette yeni dünyalar kurulur, TDP de o dünyalarda yerini alır" dedi.
Sarıgül, işsizler, evsizler, kimsesizler, çaresizler ve "Tam bağımsız Türkiye" diyenlerle ittifak halinde olduklarını ve bu ittifaklarını sürdüreceklerini kaydetti.
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