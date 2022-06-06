Ümit Özdağ ve Mustafa Sarıgül arasında sert tartışma: Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin

06 Haziran 2022 Pazartesi, 08:01

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı bir televizyon programında sığınmacı politikasıyla gündemde olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında konuştu.

Mustafa Sarıgül Ümit Özdağ'ın sığınmacı politikalarıyla ilgili, “Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz. İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması" ifadelerini kullandı.

Sarıgül’ün bu açıklamalarına Ümit Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

“Sevgili Sarıgül, TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen” diyen Özdağ şunları söyledi:

“Milli güvenlik konuları Şişli’de imar izni vermeye benzemez. Ben o işlerden anlamam. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. İyi çalışmalar dilerim.”



