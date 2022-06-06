Ümit Özdağ ve Mustafa Sarıgül arasında sert tartışma: Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün "Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz” sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan “TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin” yanıtı geldi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı bir televizyon programında sığınmacı politikasıyla gündemde olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında konuştu.
Mustafa Sarıgül Ümit Özdağ'ın sığınmacı politikalarıyla ilgili, “Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz. İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması" ifadelerini kullandı.
Sarıgül’ün bu açıklamalarına Ümit Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
“Sevgili Sarıgül, TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen” diyen Özdağ şunları söyledi:
“Milli güvenlik konuları Şişli’de imar izni vermeye benzemez. Ben o işlerden anlamam. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. İyi çalışmalar dilerim.”
Sevgili Sarıgül, TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen. Milli güvenlik konuları Şişli’de imar izni vermeye benzemez. Ben o işlerden anlamam. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. İyi çalışmalar dilerim. https://t.co/QSN2wEkG0W— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 5, 2022
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