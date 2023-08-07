Mustafa Sarıgül’den ‘İBB adaylığı’ açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül CHP'nin İBB adayı olarak gösterileceğine ilişkin iddialara “Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:29
Mustafa Sarıgül’den ‘İBB adaylığı’ açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterileceğine ilişkin iddiaları reddetti.  

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan CHP Milletvekili Sarıgül CHP’nin İBB adaylığıyla ilgili şu cevabı verdi: 

“Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek.”

“BEN VEFALI ADAMIMDIR”

Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliği ile ilgili tartışmalara ve partideki değişim arayışına ilişkin ise “Bilirsin ben vefalı adamımdır. Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey’in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan’a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu” dedi.


Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu CHP ibb

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