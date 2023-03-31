Mustafa Sarıgül'den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:37

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:38

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

SARIGÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası ziyarette bulundu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarıgül, ziyaret sonrası İl Başkanlığı binası önünde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UMARIM Kİ SEÇİM ÖNCESİ BÖYLESİNE OLAYLAR SON OLUR"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "14 Mayıs tarihinde Türkiye’mizde seçimler yapılacak. Bu seçimler demokrasi bayramıdır. Bu seçimlerde yurttaşlarımız görüş ve düşüncelerini aktarmalı ve en sonunda da sandığa herkes saygı duymalıdır. Seçimlerin arifesinde bugün İYİ Parti’ye atılan kurşun AK Parti’ye, MHP’ye ve Türkiye Değişim Partisi’ne atılmıştır. Bu tip olayları hoş karşılamıyoruz. Bu tip olayları gerçekleştirenler mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Demokrasilerde kaba kuvvet yok. Demokrasilerde görüşlerimizi, düşüncelerimizi saygı ve sevgi ile anlatmak var. Vatandaşın vereceği karara da saygı duymak var. Türkiye Cumhuriyeti barıştan, demokrasiden, özgürlükten, insan haklarından, örfümüzden, töremizden ve geleneklerden yana olan bir yapıdan oluşmaktadır. Bu vesileyle İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur. Umarım ki seçim öncesi böylesine olaylar son olur" dedi.