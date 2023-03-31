İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırının üzerinden saatler geçti... Erdoğan ve Bahçeli hâlâ sessiz

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:01

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 16:20

Seçimlere sayılı günler kala siyaset gündemi bir silahlı saldırı haberiyle sallandı. İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ SESSİZ

Saldırının ardından muhalefet parti liderleri başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıyı kınadı ve Akşener'le dayanışma mesajı verdi.

Silahlı saldırının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den herhangi bir kınama veya geçmiş olsun mesajı gelmemesi dikkat çekti.

Saat 16.00 itibarıyla her iki liderin de Twitter hesaplarında yer alan son paylaşımlar şu şekilde: