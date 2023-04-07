Mustafa Sarıgül'den 'Muharrem İnce' açıklaması: İnsanın ar damarı çatlamayacak!

Türkiye'nin kritik bir seçime gittiğini belirterek "Herkes Kemal Bey’e destek olmalı" diyen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce'nin adaylığına "Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:15
Mustafa Sarıgül'den 'Muharrem İnce' açıklaması: İnsanın ar damarı çatlamayacak!
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı FOX TV yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HERKES KEMAL BEY'E DESTEK OLMALI"

Yayında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hatırlatılan ve “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık ya da vekillik talebiniz oldu mu?” sorusu yöneltilen Sarıgül, şöyle konuştu:

“Şu an kimse kendi istikbalini düşünmemeli. Şu kutuplaşma ortamında herkes Kemal Bey’e destek olmalı.”

"CUMHURBAŞKANI SEÇİLSE NE OLACAKTI?"

Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'taki seçimler için Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylık kararına ise, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Beni İBB Başkanı adayı kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. İnsanda ahde vefa olmalı. Cumhurbaşkanı seçilse ne olacaktı? Onu da aday yaptı. İnsanın ar damarı çatlamayacak. Ar damarı çatlayan adam taş olur. İnce'nin sunacağı 3. seçenek için şu an doğru zaman değil. Muharrem Bey üzülmesin, herkesi sorumluluğunun bilincine davet ediyorum.


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