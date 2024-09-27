Serhat Akın'ın hastaneden ilk görüntüleri: Mustafa Sarıgül ziyarete geldi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:13

Güncelleme: 27.09.2024 - 14:14

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırısına uğradı. Caddede motosikletle bekleyen iki şüpheliden biri motosikletten inerek Serhat Akın'a ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken Akın ayağından yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİNCİ OPERASYON İÇİN BEKLETİLİYOR

Çalıştığı kurum olan Sports Digital'den, "Yorumcumuz Serhat Akın'ın genel sağlık durumu hakkında" başlığıyla şu açıklama yapıldı:

"Sabah saatlerinde 2 ayağından ciddi bir operasyon geçiren Serhat Akın'ın sağlık durumu şimdilik stabildir. İkinci operasyon için bekletilmektedir. Yorumcumuzun hastanede ne kadar kalacağı ise önümüzdeki 72 saat içerisinde belli olacaktır."

MUSTAFA SARIGÜL'DEN ZİYARET

Serhat Akın'ı hastanede ilk ziyaret eden isim CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Sarıgül, Serhat Akın'a şu ifadeleri kullandı:

"Attığın golleri biliyorum. Coşardın. Müthiş bir enerjin vardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı bütün sporseverler seni seviyor ve şu anda tüm Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye devam edeceksin. Şunu da unutma ki hiçbir fikir asla silahla susturulamaz. Yanındayız."