Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'li paylaşım: 'Erzincan CHP iktidarını bekliyor'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 23:08

Güncelleme: 22.02.2025 - 23:08

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, klasikleşmiş videolarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez partisinin genel başkanı Özgür Özel ile paylaşım yapan Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Canım genel başkanım Erzincan'da muhteşem bir konuşma yaptınız. Özellikle tarımı anlattınız, demokrasiyi anlattınız, bireyin mutluluğunu anlattınız. Tarımda çile çekenleri, emeklilerle ilgili yaptığınız konuşma, can Erzincan'a hızlı trenin gelmesi, demiryolunun gelmesi... Çok teşekkür ediyorum."

Özel ise Sarıgül'ün sözlerinin ardından şöyle konuştu:

"Erzincan gerçekten harikaydı. Sokaklar çok canlı. Erzincan CHP'yi bağrına bastı, iktidarını bekliyor. Geleceğiz Erzincan'a iktidar olarak geleceğiz bakanlarımızla geleceğiz Cumhurbaşkanımızla geleceğiz."