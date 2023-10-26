Mustafa Yeneroğlu canlı yayında olduğunu anlamayıp Kılıçdaroğlu'nun DEVA ziyaretine ilişkin konuştu

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:07

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:22

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalından yaptığı canlı yayın ilginç anlara sahne oldu. Yayın sırasında kendisini arayan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'un telefonunu açan Feyzan, Yeneroğlu'na yayında olduklarını söyledi.

Bunun üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yaptığı gizli DEVA Partisi ziyaretine ilişkin açıklamalar yapan Yeneroğlu, konuşması sırasında "off the record" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Bahar Feyzan araya girerek "yayında olduklarını söylediğini" hatırlattı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Mustafa Yeneroğlu ise "Bilinmeyen bir şey söylemedim zaten, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu'nun yayında olduğunu anlamayarak yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Kemal Bey'in ve CHP'nin bunu izah etmesi lazım. CHP açısından garip bir durum. Gürsel Tekin ziyaret öncesinde yerel düzeyde ittifak cümleleri kurmuş. Ahlaken çok problemli bir şey bu. Çok şaşırtıcı bir durum. Kemal Bey ciddi bir güven bunalımına sebebiyet verdi.

CHP teşkilatlarına da bunu izah etmeleri gerekiyor. Herhangi bir siyasi partinin genel başkanı başka partinin ilçe başkanlarını transfere ikna etmeye çalışıyor. Türk siyasi tarihinde başka örneği var mıdır bunun bilmiyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti. DEVA Partili isimler söz konusu görüşmenin ardından toplu istifa kararı almıştı.

"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Söz konusu görüşmeye DEVA Partisi Genel Merkezi’nden de tepki gelmiş, partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ziyarete ilişkin CHP'den yapılan açıklamada ise, değişimcilerden Ankara Milletvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır."

KRİTİK İSİM CUMHURİYET'E KONUŞTU

Esenyurt kurucu ilçe başkanı Halis Kahriman, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeye ve DEVA Partisi’nden gelen eleştirilere ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunmuştu.

Partiye olan kırgınlıklarının 3 aydır olduğunu söyleyen ve kuruluş amacından saptığını belirten Kahriman şunları söylemişti:

“18 Kasım’da 20 bin üyenin istifa etmesi bekleniyor. O istifa eden 20 bin üyeyle birlikte yeni bir partiye geçişimiz olacak. Henüz değerlendirme aşamasındayız. Geleceğin Türkiye’si ile ilgili adaletten, özgürlükten, demokrasiden hukuk üstünlüğüne inanan bir yol haritası bulursak hangi parti olursa o partiyle olacağız. Bizim amacımız hizmet, bizim amacımız koltuk değil.”