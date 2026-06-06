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Resmen ilan ettiler: Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı duyurusu

Resmen ilan ettiler: Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı duyurusu

6.06.2026 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Resmen ilan ettiler: Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı duyurusu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.
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CHP'de Salı günü TBMM'de grup toplantısında kimin konuşulacağı merak edilirken bir yeni açıklama Kılıçdaroğlu cephesinden geldi.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısına başkanlık edecektir" duyurusunu yaptı.

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ÖZEL TBMM'DE OLACAK

Buna karşın seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Manisa programını iptal ederek Salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuya ilişkin, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.

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