Resmen ilan ettiler: Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı duyurusu

CHP'de Salı günü TBMM'de grup toplantısında kimin konuşulacağı merak edilirken bir yeni açıklama Kılıçdaroğlu cephesinden geldi.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısına başkanlık edecektir" duyurusunu yaptı.

ÖZEL TBMM'DE OLACAK

Buna karşın seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Manisa programını iptal ederek Salı günü TBMM'de olacağı öğrenilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuya ilişkin, "Yasal mevzuat açık, CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.