İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kampüsün üniversite bileşeni olmayanların ziyaretine açılmasını ve rektörlüğün uygulamalarını protesto etmek için bir araya geldi.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüslerinin ziyarete açılmasını ve rektörlüğün uygulamalarını protesto etmek için Vezneciler'den İstanbul Üniversitesi ana kapıya yürüyüş gerçekleştirdi.
"Bu kapı sadece bize mi kapalı" diyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'ndeki yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydan ana kapı önünde forum gerçekleştirdi.
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