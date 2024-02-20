İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:58

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:36

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüslerinin ziyarete açılmasını ve rektörlüğün uygulamalarını protesto etmek için Vezneciler'den İstanbul Üniversitesi ana kapıya yürüyüş gerçekleştirdi.

"Bu kapı sadece bize mi kapalı" diyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'ndeki yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydan ana kapı önünde forum gerçekleştirdi.

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