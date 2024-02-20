İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kampüsün üniversite bileşeni olmayanların ziyaretine açılmasını ve rektörlüğün uygulamalarını protesto etmek için bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:58
Abone Ol google-news

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, üniversite kampüslerinin ziyarete açılmasını ve rektörlüğün uygulamalarını protesto etmek için Vezneciler'den İstanbul Üniversitesi ana kapıya yürüyüş gerçekleştirdi.

"Bu kapı sadece bize mi kapalı" diyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'ndeki yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydan ana kapı önünde forum gerçekleştirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...


İstanbul Üniversitesi haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Ziyaret saatlerine 'kısıtlama'

İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Ziyaret saatlerine 'kısıtlama'
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden rektörülüğe tepki! 'Taciz ve şiddet endişemiz var'

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden rektörülüğe tepki! 'Taciz ve şiddet endişemiz var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'
Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?

Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?
‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi

‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi
Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!

Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!
Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak

Son Dakika… CHP’den aday gösterilmeyen Şükrü Genç, seçime bağımsız katılacak
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’

İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’
Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!