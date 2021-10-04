Nagehan Alçı, hakkında yorumlara yanıt verdi: "20 kat daha güçlü"

04 Ekim 2021 Pazartesi, 13:03

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni eleştiren yazıları üzerine kendisi hakkında sosyal medyada ve kimi köşe yazılarında yapılan yorumlara yanıt verdi.

Alçı, "başbakanlık" modelini istediği ve "Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak planlanmalı. Eski parlamentarizmden farklı olarak Cumhurbaşkanı kesinlikle tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı." ifadeleri kullandığı yazıları üzerine "Tayyip Bey düşecek. Yol göründü. Sonra da ağır bedel ödeyecek. O yüzden Nagehan Alçı değişiyor" şeklinde yapılan yorumlara sadece güldüğünü belirtip AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişe oranla çok daha güçlü olduğunu öne sürdü.

Alçı, 'Tayyip Erdoğan gidici de ondan mı böyle yazıyorsun?' başlıklı bugünkü yazısında, "Tayyip Erdoğan bu rejimin başı. Atatürk ve Abdülhamid döneminden bile daha fazla devlet gücü olan Türk siyasi tarihindeki tek lider. O sebeple 'Tayyip Bey düşecek. Yol göründü. Sonra da ağır bedel ödeyecek. O yüzden Nagehan Alçı değişiyor' minvalindeki yazıları sadece gülünç buluyorum. Gerçekçilikten bu kadar uzaklaşabilenler için üzülüyorum." yanıtını verdi.

Alçı yazısında "Cumhurbaşkanı şu an 17-25 Aralık 2013-14 döneminden 20 kat, büyük kriz yaşanan 7 Haziran-1 Kasım 2015 döneminden 10 kat daha güçlü. O dönem aşırı parçalanmış bir devlet ve rejim manzarası vardı. Buna rağmen Erdoğan o badireleri atlattı. Şimdiyse sapasağlam bir blok gibi bir devlet ve rejim var. Tayyip Bey’in başında olduğu bu rejim elindeki bu kudreti önümüzdeki 2 sene içinde nasıl ve ne yönde kullanacak? İşte esas Türk siyasetinde ve medyasında konuşmamız gereken konu bu. Ama ısrarla muhalefet bu sorulardan kaçıyor. Devekuşu gibi kafalarını kuma gömüyor ve kendi tabanlarını avutuyorlar. Hem muhalefet partileri hem de muhalif medya bunu yapıyor. Mevcut rejimin belli başlı temel politikalarına hiçbir muhalefet partisinden tek kelime itiraz geldiğini görüyor musunuz? Gelmedi ve gelmeyecek de." yorumunda bulundu.



