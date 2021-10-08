Nagehan Alçı: Kan akabilir, yalvarıyorum...
23 Haziran 2023 seçimlerinin mevcut 'kaybet kaybet' seçimi olabileceğini iddia eden Nagehan Alçı, iktidarı "Kan akabilir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz" diyerek uyardı.
Bir süredir yazdığı yazılarda "Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeli", "Cumhurbaşkanı yetkisiz ve bütçesiz olmalı", "Cumhurbaşkanı Çankaya'ya taşınmalı ve bütçesi çok kısıtlı olmalı" gibi çağrılar yaparak Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini dile getiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Haber Global'de yayımlanan ve Buket Aydın tarafından sunulan Tarafını Seç programında bu uyarılarını yineledi.
Yaklaşan seçimlerin "tehlikeli" olduğunu belirten Alçı, "Haziran 2023 seçimleri hiçbir şekilde bir kazan-kaybet seçimi olamaz, kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki 'Muhalefet kazanacak, sen o yüzden dönüyorsun'. Bakın muhalefet ya da iktidar kazanması meselesi değil, kim kazanırsa kazansın bu seçimler böyle bir kutuplaşma bu kadar büyük bir tansiyonla ve devletin bu kadar güçlü, çekirdek bir şekilde mevdut durumda bir arada durmasıyla muhakkak bir kaybet-kaybet seçimidir. Hem kazanan için kaybet, hem kazanan için kaybet." dedi.
Seçim süreci için "Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz" diyen Alçı, sözlerini "O yüzden ben hem muhalefet hem iktidara muhakkak bir orta yol bulup, bir an önce, seçimlerden önce bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum" ifadeleriyle tamamladı.
İlgili Haberler
- Nagehan Alçı, hakkındaki yorumlara yanıt verdi: "20 kat daha güçlü"
- Habertürk yayınında Cihat Şener Nagehan Alçı'ya dayanamayıp tepki gösterdi: Beni yayından alınız
- Area anketi yayımlandı: Erdoğan hakkındaki olumlu kanaatte büyük düşüş
- AREA anketi yayımlandı: Cumhur-Millet farkı kapandı
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!
- Sunucu Murat Başoğlu hastaneye kaldırıldı
- Muharrem İnce'den ittifak açıklaması