Nagehan Alçı: Kan akabilir, yalvarıyorum...

08 Ekim 2021 Cuma, 11:06

Bir süredir yazdığı yazılarda "Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeli", "Cumhurbaşkanı yetkisiz ve bütçesiz olmalı", "Cumhurbaşkanı Çankaya'ya taşınmalı ve bütçesi çok kısıtlı olmalı" gibi çağrılar yaparak Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini dile getiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Haber Global'de yayımlanan ve Buket Aydın tarafından sunulan Tarafını Seç programında bu uyarılarını yineledi.

Yaklaşan seçimlerin "tehlikeli" olduğunu belirten Alçı, "Haziran 2023 seçimleri hiçbir şekilde bir kazan-kaybet seçimi olamaz, kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki 'Muhalefet kazanacak, sen o yüzden dönüyorsun'. Bakın muhalefet ya da iktidar kazanması meselesi değil, kim kazanırsa kazansın bu seçimler böyle bir kutuplaşma bu kadar büyük bir tansiyonla ve devletin bu kadar güçlü, çekirdek bir şekilde mevdut durumda bir arada durmasıyla muhakkak bir kaybet-kaybet seçimidir. Hem kazanan için kaybet, hem kazanan için kaybet." dedi.

Seçim süreci için "Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz" diyen Alçı, sözlerini "O yüzden ben hem muhalefet hem iktidara muhakkak bir orta yol bulup, bir an önce, seçimlerden önce bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum" ifadeleriyle tamamladı.