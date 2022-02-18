Nagehan Alçı: Tarkan'ın 'Geçcek' şarkısı Erdoğan'a faydalı olacak

18 Şubat 2022 Cuma, 12:34

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, son şarkısı "Geççek"i dün yayınladı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan şarkıda "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer aldı.

Birçok kesimden farklı tepkiler alan şarkıyla ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı da Twitter üzerinden bir yorumda bulundu.

"Tarkan’ın “Geççek” klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış" diyen Alçı, "“Geççek” şarkısını Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 öncesi muazzam kalabalık olan İstanbul ve İzmir mitinglerine benzettim. Bu iki miting de Tayyip Erdoğan’ın oyunu artırmıştı. “Geççek” Cumhur ittifakı tabanında aynı etkiyi yaratacak bir klip" iddiasında bulundu.