Diriliş Postası yazarı Murat Özer: Tarkan'a 'Geççek' şarkısını CHP sipariş etti
İktidara yakınlığıyla bilinen Diriliş Postası'nın yazarı Murat Özer, yayınlandığı ilk andan itibaren Türkiye gündemine oturan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini öne sürdü. Özer, "Geççek, CHP tarafından sipariş edilmiş bir şarkı zaten. 14 dakika içerisinde CHP'nin en önemli yöneticileri paylaşıyorsa..." dedi.
Sanatçı Tarkan’ın, 17 Şubat akşamı saat 21.00’de YouTube'da
yayınladığı yeni teklisi "Geççek" sosyal medyaya damga vurdu.
"Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter
artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" ifadeleri ile politik
mesaj verdiği öne sürülen şarkıyı birçok isim paylaştı.
TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programında da, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konuların ilk sırasına yerleşen Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' masaya yatırıldı. Programda, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci - Yazar Metin Özkan, Korkusuz Gazetesi Yazarı Gürkan Hacır ve Diriliş Postası Yazarı Murat Özer; Erdoğan Aktaş şarkıya ilişkin yorumlarda bulundu.
"TARKAN'A 'YAKALARSAM MUH MUH' DİYE BİR
ŞARKISINI HATIRLATIRLAR"
Korkusuz Gazetesi Yazarı Gürkan Hacır'ın "Bu arada
'Geççek' şarkısı hakikaten bir fenomene dönüştü" yorumunu yaparken Murat Özer "O da geççek
merak etmeyin" diye konuştu.
Bunun üzerine söze giren Metin Özkan, şarkıyla ilgili
şunları söyledi:
"Yine konuyu HDP'ye getirdin diyecektir de. Bu 'geççek'
sözü başta Hüda Kaya olmak üzere
günlerdir 'Geççek geççek, gidecek gidecek' sözü. Tarkan bunu şarkılaştırdı.
Olabilir sanatçıdır, yapabilir. Yani ne diyelim; TÜSİAD Tarkan mı diyelim?
Tarkan'a her halde yakında 'Yakalarsam muh muh' diye bir şarkısını
hatırlatırlar diye düşünüyorum. Klibe bakıyorum; bir korsan yayın, herkesin
evine giriyor, telefona giriyor, ona buna giriyor. Şimdi kimseyi bir yere
bağlamak bağdaştırmak değil de telefonlarımızın dinlendiği, insanların
evlerine, yatak odalarına kameraların yerleştirildiği bir şeyi böyle çok
normalmiş gibi o insanları kendi cep telefonundan görüntülemek çok normalmiş
gibi bir klip..."
"GEÇÇEK ŞARKISINI CHP SİPARİŞ ETTİ"
Özkan sözlerini sürdürürken Barış Yarkadaş araya girerek CHP
parti sözcüsü Faik Öztrak'ın da bu şarkıyı paylaştığını ifade etti.
Yarkadaş'ın sözleri üzerine Murat Özer ise bir iddiada bulunarak "'Geççek' şarkısını
CHP sipariş etti" dedi. Özer, canşı yayında "Geççek, CHP tarafından sipariş edilmiş bir şarkı zaten. 14 dakika içerisinde CHP'nin en önemli yöneticileri paylaşıyorsa..." ifadelerini kullandı.
Özer'in bu iddialarına Yarkadaş, "Yapmayın Allah aşkına" diyerek güldü.
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