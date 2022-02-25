Nagehan Alçı'dan çirkin ima: Ukraynalılar gelince de itiraz edecek misiniz?
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında, Ukrayna'dan Türkiye’ye olası bir göçmen akınına ilişkin “Ukraynalı göçmenler gelince de itiraz edecekler mi?” diye sordu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyona başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmak isteyen Ukrayna vatandaşlarının yaratacağı olası mülteci krizi de tartışma konuları arasına girdi.
Operasyonun konuşulduğu Habertürk TV ekranlarında konuyu gündeme getiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sözleri ise tepki çekti.
Alçı, canlı yayında çirkin bir imada bulunarak “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler, 'Biz Suriyelilere karşı değiliz, uyum politikalarına yönelik itirazlarımızı dile getiriyoruz' diyenler bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?" diye sordu.
Alçı, sorusunun cevabını da "Bunun etnik kökenli bir itiraz olup olmadığı Ukraynalı göçmenler Türkiye'ye gelmeye başladığında görülecek. Ben orada fazla bir itiraz olacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullanarak yanıtladı.
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