Nasuh Mahruki tutuklandı... Eşinden ilk açıklama: İlk değil, son da olmayacak

Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:21

Güncelleme: 20.11.2024 - 14:22

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda yaklaşık bir saat süren ifadesinde suçlamaları reddeden Mahruki, şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda verilmiş bir gözaltı kararı ve 14 Kasım 2024’de verilmiş yakalama kararından dün haberdar oldum. Ertesi gün ise ilk iş olarak Başsavcılığınıza geldim. Söz konusu paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır. Benim gibi birçok sosyal medya kullanıcısı elektronik oylama yönteminin Türkiye için uygun olmadığı yönünde birçok paylaşım yapmışlardır.

Bu paylaşımları yapmamdaki amaç halkı yanıltarak kamu düzenini ya da kamu barışını bozmak olmayıp bilakis ülkede adil ve dürüst seçim yapılarak halkın da güvenini kazanmış olan seçim neticesinde iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suç işleme kastıyla hareket etmedim."

"HALKI YANILTMA" SUÇLAMASI

İfadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama nedenini "Mahruki'nin X adlı sosyal medya uygulamasındaki kendisine ait olduğunu kabul ettiği hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı" cümleleriyle gerekçelendirdi.

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Tutuklama sonrası Nasuh Mahruki’nin eşi Mine Mahruki Cumhuriyet’e konuştu.

Eşinin Metris Kapalı Cezaevine gönderildiğini belirten Mahruki, “Şaşkınız ve üzgünüz” dedi.

"İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Eşinin bilinmeyen, konuşulmayan bir şey söylemediğini belirten Mahruki, sözlerine şöyle devam etti:

“İfade vermek için resmi bir belge bekliyorduk. Doğrudan bize hâlâ belge gelmemesine karşın avukatımız aracılığıyla soruşturmadan haberdar edilir edilmez ifade vermeye gittik. Ne ile suçlandığımızı bile bilmiyorduk. YSK hakkındaki seçime ilişkin endişe ve kaygılar uzun bir süredir var ve herkes tarafından konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek. Nasuh bunu ilk konuşan değil, son konuşan da olmayacak.

O kimseyi tehdit etmedi, hakaret etmedi. Seçimlerin adil, şeffaf, özgür biçimde yapılması talebi ve konuya ilişkin endişelerini cesurca dile getirdi. Milli Güvenlik Akademisi’nden Onur Derecesi ile mezun olan, ülkesi için yaptıkları ortada olan bir kişinin yaşadıkları, hukukun geldiği durumu gözler önüne seriyor. Başka da diyecek bir şey yok.”