Nasuhi Güngör'ün tepkisi 'zam'anlamaya: Yazmasam uyuyamam

01 Ocak 2022 Cumartesi, 10:37

Türkiye yeni yıla enerjiden doğalgaza, köprü ve tünellerden akaryakıta birçok kalemde gelen dev zamlarla girdi.

2022 yılının ilk saatlerinde peş peşe gelen zam haberleri yurttaşların büyük tepkisini çekerken iktidara yakın gazeteci Nasuhi Güngör ise zamların zamanlamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından "Yazmasam uyuyamam" diyen Nasuhi Güngör, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve icraatlere yönelik gün boyunca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görsel paylaşımları hatırlatıp "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada muazzam bir hizmet akışı sunduğu günde, zam açıklamak nasıl bir aklın ürünü acaba?" diye sordu.

Güngör, paylaşımı üzerine gelen tepkilere de "Kamuda ya da özel sektörde yapılacak tek kuruş zamdan bile asla hoşnut olmam, olamam. Şimdi kim ne istiyorsa öyle anlayabilir" diye yanıt verdi.

İşte Güngör'ün paylaşımları:















