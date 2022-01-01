Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor (Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?)
Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını ilişkin Aralık ayı enflasyon oranını merak ediyor.
Memur ve emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.
SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.
BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.
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