NATO Zirvesi için özel 5 TL tedavülde: Darphane 500 bin adet basacak

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenleniyor.

Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı.

Bu kapsamda hazırlanan "hatıra" parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.

500 BİN ADET BASILACAK

İlk etapta 100 bin adet basılan paradan, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.

Uygulamayla, "36. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve günlük hayatta kullanabilecek tedavüldeki paranın dolaşıma sunulması" amaçlanıyor.