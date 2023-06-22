Nazif Yılmaz kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:07

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:07

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Nazif Yılmaz kimdir? Yeni Milli EğitimBakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte, Nazif Yılmaz hakkında merak edilenler...

NAZİF YILMAZ KİMDİR?



Nazif Yılmaz 1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nden, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nden mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında Bulgaristan'ın Şumnu şehrindeki İmam Hatip Okuluna (Nüvvab Mektebi) öğretmen ve pansiyon yöneticisi olarak görev yaptı. Askerliğini 1998-1999 yılları arasında Sivas'ta asker öğretmen olarak görev yaptı. 2 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başladı.

8 Ocak 2022 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.







