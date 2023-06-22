Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:01

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:01

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Sezai Uçarmak, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sezai Uçarmak kimdir? Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak kaç yaşında, nereli? İşte, Sezai Uçarmak hakkında merak edilenler...

SEZAİ UÇARMAK KİMDİR?

1964 yılında Ordu-Korgan’da doğdu. İlkokulu Korgan’da, ortaokul/lise öğrenimini Samsun’da 1983 yılında tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta Gümrük Müfettişi, Gümrük Müsteşarlığında da Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda ‘‘Gümrük ve Dış Ticaret’’ konularında dersler verdi. 2000-2001 yılları arasında bir yıl süre ile ABD’de ‘‘Gümrük İşlemlerinin Sonradan Kontrolü’’ konusunda incelemelerde bulundu. Haziran/2003-Aralık/2005 tarihleri arasında Gümrükler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs/2008’e kadar Gümrük Başmüfettişi olarak görev yapan Sezai UÇARMAK belirtilen tarihten Kasım/2011 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım/2011 ile Temmuz/2018 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

SEZAİ UÇARMAK ÖZEL HAYATI

Sezai Uçarmak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Mahmut Gürcan

Mustafa Tuzcu

Özgür Volkan Ağar

Sezai Uçarmak