Nebati'nin de 'ışıltısı' söndü: 7 şubesini apar topar kapattı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:06

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:07

İktidarın pandemi sürecinde başlattığı 'nas' dönemi sonrası derinleşen krizle birlikte kurulan şirket sayısı azalırken, kapanan şirket sayısı da arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ocak-Ağustos 2024 dönemi verilerine göre, sekiz ayda 16 bin 634 şirket kapandı. Kapanan şirket sayısı, Ocak-Ağustos 2024 döneminde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 25,4 arttı.

ONUN DA IŞILTISI SÖNDÜ

Krizi derinleştiren politikaların mimarlarından sayılan ve Türkiye ekonomisi ile ilgili bir soruyu “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” diye yanıtlamasıyla hatırlanan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de krizden nasibini aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Nebati ailesine ait BG Store Mağazacılık yedi şubesini kapattı.

Şirket, Nebati'nin Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açmıştı.

Ancak BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi, 2023 ve 2024 yıllarında toplam yedi şubesinin kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Şirketin ticari kayıtlarına göre, kapanan şubelerin altısı İstanbul, biri İzmir'de.

Nebati Ailesi’ne ait olan şirketin kapanan şubelerinin isimleri ve kapanma tarihleri şöyle:

• İzmir Şubesi (7 Mart 2024)

• Maltepe Piazza Şubesi (6 Eylül 2023)

• Hilltown Şubesi (17 Ekim 2023)

• Nev Çarşı Şubesi (14 Kasım 2023)

• Havalimanı Şubesi (3 Eylül 2024)

• Ataköy Şubesi (3 Ekim 2024)

• Meydan AVM Şubesi (4 Ekim 2024)